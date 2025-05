Damages : 2 nouveaux épisodes de votre série

SÉRIE – Mercredi 14 mai à 20 h 00, regardez votre série avec Rose Byrne, Glenn Close, Ryan Philippe.

Les deux prochains épisodes



Dommage collatéral

Patty et Tom font tout pour empêcher un témoin clé dans l’affaire Tobin de quitter le pays. Ellen, elle, se trouve confrontée à des problèmes familiaux.

Etre ou ne pas être

Patty effectue l’interrogatoire de Louis Tobin afin d’en apprendre plus sur la fraude. Joe Tobin, quant à lui, doit prendre une décision qui peut changer sa vie de sa famille.

Saluée par les critiques, la série a reçu 4 prix et 28 nominations dont le Golden Globes en 2008 de la Meilleure actrice dans une série dramatique et les Emmy Awards en 2008 et 2009 de la Meilleure actrice dans une série dramatique pour Glenn Close.

Damages – Saison 3

Mercredi 14 mai à 20 h 00