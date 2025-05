Damages : 2 nouveaux épisodes de votre série

SÉRIE – Mercredi 7 mai à 20 h 05, regardez votre série avec Rose Byrne, Glenn Close, Ryan Philippe.

Les deux prochains épisodes



L’affaire Tobin

Alors qu’Ellen travaille désormais au bureau du procureur, Patty est en charge de défendre les milliers d’investisseurs victimes d’une énorme fraude. Elle se retrouve confrontée à la famille Tobin…

Cas de conscience

Tandis que Patty et Phil n’arrivent pas à s’accorder sur leur divorce, Tom demande de l’aide à Ellen concernant l’affaire Tobin. Joe Tobin se trouve confronté à un dilemme.

Saluée par les critiques, la série a reçu 4 prix et 28 nominations dont le Golden Globes en 2008 de la Meilleure actrice dans une série dramatique et les Emmy Awards en 2008 et 2009 de la Meilleure actrice dans une série dramatique pour Glenn Close.

Damages – Saison 3

Mercredi 7 mai à 20 h 05