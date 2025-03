Damages : 2 nouveaux épisodes !

SÉRIE – Mercredi 26 mars à 19 h 50, regardez votre série avec Rose Byrne, Glenn Close, Ryan Philippe.

Les deux prochains épisodes



Sous protection

Patty Hewes décide finalement de défendre Daniel Purcell et essaie en vain de le persuader d’exploiter la piste du rapport de toxicité, seule façon de remonter jusqu’aux assassins de sa femme. De son côté, Ellen accepte de tendre un piège à Tom Shayes pour mieux l’instrumentaliser ultérieurement contre Patty. Mais les événements prennent un tournant imprévu.

L’agent polluant

Patty se pose bien des questions sur Daniel Purcell. Lors de son interrogatoire avec le lieutenant Huntley, elle découvre qu’il lui a caché certaines choses. Elle en déduit que ce ne sont pas les seules… Ellen découvre que Patty et Daniel se connaissent depuis très longtemps.

Saluée par les critiques, la série a reçu 4 prix et 28 nominations dont le Golden Globes en 2008 de la Meilleure actrice dans une série dramatique et les Emmy Awards en 2008 et 2009 de la Meilleure actrice dans une série dramatique pour Glenn Close.

Damages

Mercredi 26 mars à 19 h 50