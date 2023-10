Concert « Pour toi Céline » : les artistes chantent Céline Dion

DIVERTISSEMENT – Samedi 21 octobre à 19 h 30, passez votre soirée en musique avec le concert consacré à la star internationale Céline Dion.

Donné au Québec d’où est originaire Céline Dion, le concert a réuni une vingtaine d’artistes français et québécois qui interprètent des titres de la star tirés de l’album D’eux, réalisé en collaboration avec Jean-Jacques Goldman. Patrick Fiori, Christophe Willem, Chimène Badi, Amir, Isabelle Boulay, Corneille, Roch Voisine, Axelle Red, Claudio Capéo, Véronic DiCaire, Anggun, Élodie Frégé, Anne Sila, Bruno Pelletier, Mario Pelchat, Vincent Niclo et Ycare reprendront ainsi des chansons incontournables telles que Pour que tu m’aimes encore, Je sais pas, Vole ou encore Prière païenne. Les téléspectateurs auront également le plaisir de redécouvrir d’autres morceaux qui ont contribué à faire de Céline Dion un monument de la musique, à l’image d’All by Myself, de My Heart Will Go On et de Ziggy. Avant chaque performance, des images d’archives seront diffusées afin de contextualiser chaque chanson et d’en découvrir les coulisses.

Pour toi Céline : le concert événement

Samedi 21 octobre à 19 h 30