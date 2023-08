100% FENUA – A partir du lundi 14 août à 19 h 20, découvrez Coke Studio Live, le nouveau rendez-vous musical de TNTV

A partir de lundi, découvrez Coke Studio Live, le nouveau rendez-vous musical de TNTV. Produit par Blackstone Productions, Coke Studio Live donnera une fenêtre d’expression chaque soir, du lundi au vendredi à 19 h 20, pour les chanteurs et musiciens du fenua. En plus des prestations, chaque samedi, nous retrouverons un magazine où les artistes que nous aurons entendu durant la semaine pourront nous parler de leur carrière et nous expliquer leur choix de chanson.

Toutes les prestations seront à retrouver en replay sur notre site TNTV.pf et sur la chaîne Youtube de TNTV après diffusion TV.

COKE STUDIO LIVE

Du lundi au vendredi à 19 h 20

et le samedi à 17 h 05