Clem : les retrouvailles  

TELEFILM – Lundi 11 décembre à 19 h 30, la célèbre série CLEM est de retour avec Abril et Lucie Lucas dans ce double épisode sur les aventures de la jeune Clémentine

Enfin ! Clem et Matthieu ont décidé de se marier. Entourée par sa tribu, rejointe par Alyzée, sa plus chère amie d’enfance et soutenue dans l’organisation par l’inévitable Marie-France, le mariage de Clem ne peut être qu’un succès. Et si un secret de famille s’invitait à la noce ? Un secret qui convoquerait le souvenir de Caro et conduirait Clem et Matthieu jusqu’au Canada. Les révélations s’enchaînent et à Cheynouville, rien ne sera jamais plus fort que la famille.