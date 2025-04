FILM – Lundi 28 avril à 19 h 35, retrouvez le 2ème volet de « Clem : Les retrouvailles », avec votre téléfilm diffusé en deux parties « Clem : La rando en famille ».

Coup de tonnerre ! Jean-Paul rompt un silence de deux ans pour annoncer à Clem une triste nouvelle. Sa grand-mère vient de les quitter et la dernière volonté de mamie So est de faire disperser ses cendres sur la magnifique plage de Drehen par son fils et sa petite-fille. C’est l’occasion pour Clem de découvrir ce qui l’a tant éloignée de son père depuis ces longs mois. Aidée par Adrian, Valentin et Emma, Marie France et Michel, cette randonnée familiale dans les lieux les plus majestueux de Bretagne va mettre au jour un secret inattendu ! De quoi faire oublier à Adrian que son divorce avec Alyzée est bel et bien définitif. Sa quête désormais de célibat passera par une rencontre salvatrice avec Eldorado, un âne à la retraite et la séduisante Éloïse… Notre tribu arrivera-t-elle à déjouer les pièges de la vie de famille ?