Ciné Nui : tendance papyboom du cinéma d’action

Ils ont entre 55 et 84 ans, et se battent à l’écran comme des gamins de 20 ans : Keanu Reeves, alias « John Wick », Denzel, 68 ans, qui tape sur la mafia dans le 3ème volet de « Equalizer ». Bob Odenkirk, 60 ans, qui s’est entraîné 2 ans pour « Nobody », et qui prépare sa suite. Jon Voight, 84 ans, qui montre ses muscles dans « No Mercy », Liam Neeson, Sam Jackson, Danny Trejo, 78 ans, l’homme à la machette. Nous n’oublierons pas de citer Harrison Ford, 80 ans, qui raccrochera le chapeau et le fouet après « Indiana Jones et le cadran de la destinée ».

