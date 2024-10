100% FENUA – Mercredi 30 octobre à 19 h 40, TNTV vous emmène aux Australes avec ce documentaire inédit réalisé par Samuel Ravatua-Smith.

Composés de 4 îlots, 2 de Rurutu et 2de Rimatara, ces atolls, autrefois utilisés pour la production de coprah, sont restés inoccupés depuis plus de 15 ans. Leur isolement en a fait un refuge pour plus de dix espèces d’oiseaux marins. Ce documentaire, le premier à dévoiler ces îles au monde, met en lumière les efforts pour préserver ce trésor du Pacifique. Il suit le maire de Rimatara et son équipe, aux côtés d’experts, dans leur exploration de l’évolution de l’île et de sa riche biodiversité, incluant une avifaune abondante et un lagon intact.

Haloa Production

Maria joyau des Australes

