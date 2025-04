Ciné Nui spécial « The Handmaid’s Tale »

100% FENUA – Mardi 29 avril à 19 h 00, retrouvez Ramzy Malouki pour un nouveau numéro de CINÉ NUI.

Cette semaine, Ciné Nui plonge dans l’univers saisissant de The Handmaid’s Tale, une fiction dystopique qui ressemble de plus en plus à la réalité.

À travers les témoignages de trois femmes clés du feuilleton – l’actrice Elisabeth Moss, la cheffe opératrice Bérénice Eveno et la costumière Natalie Bronfman – découvrez les coulisses de ce phénomène mondial.

