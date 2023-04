Ciné Nui spécial Los Angeles Flic Stories

100% FENUA – Mardi 11 avril à 19 h 00, retrouvez Ramzy Malouki pour un nouveau numéro de Ciné Nui !

Nous serons en immersion dans les services de Police de Los Angeles. Nous irons au centre de formation du Sherif, nous vous ferons visiter un commissariat du LAPD. Entre réalité et fiction. nous évoquerons avec les policiers ces films et ces séries télés qui mettent en scène leur travail. Plus : Steve Bellow, le flic milliardaire, une success story, une vraie, typiquement hollywoodienne.

Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00