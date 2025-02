Ciné Nui spécial immigration

100% FENUA – Mardi 18 février à 19 h 00, retrouvez Ramzy Malouki pour un nouveau numéro de CINÉ NUI.

Cette semaine, CINÉ NUI vous emmène à la frontière sud des États-Unis pour explorer la thématique de l’immigration à travers le cinéma. Cap sur la quête du rêve américain avec un focus sur « The Brutalist« , un film très attendu et pressenti pour les prochains Oscars. Au programme également : « L’autre Mexique », loin des clichés et des narcos, à travers le regard de cinéastes emblématiques comme Alfonso Cuarón, Alejandro Iñárritu, Diego Luna et Gael García Bernal.



Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00