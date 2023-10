100% FENUA – Mardi 31 octobre à 19 h 00, on célèbre ensemble Halloween depuis Los Angeles.

On fera la visite de la maison de Mike Myers, le psychopathe de la saga Halloween. Découvrez le nouveau volet de la franchise SAW, et on sera à la première de Five Nights at Freddy’s, sans oublier les incontournables attractions Halloween Horror Nights aux Studios Universal.

Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00