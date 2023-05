Ciné Nui spécial Gardiens de la Galaxie 3

100% FENUA – Mardi 9 mai à 19 h 00, retrouvez Ramzy Malouki pour un nouveau numéro de Ciné Nui !

Ciné Nui vous propose un double regard sur la première hollywoodienne des Gardiens de la Galaxie Volume 3 : celui des stars du film et celui des fans. Changement de style pour Guy Ritchie. Nous vous présenterons son nouveau thriller d’action « The Covenant ». Dans la rubrique « Plus », découvrez un portrait de Zach Braff à l’occasion de la sortie U.S. de son nouveau film « A good person » avec Morgan Freeman et Florence Pugh.

Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00