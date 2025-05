Ciné Nui spécial célébration Star Wars

100% FENUA – Mardi 6 mai à 19 h 00, retrouvez Ramzy Malouki pour un nouveau numéro de CINÉ NUI.

À l’occasion du mythique May the 4th be with you, l’univers Star Wars est à l’honneur dans ce numéro spécial de Ciné Nui. Expositions, hommages, interviews exclusives… plongez dans la galaxie culte à travers les festivités mondiales qui célèbrent la saga.

Également au programme : le tapis rouge de « Thunderbolts », le nouveau film événement Marvel, et un focus sur « Étoile », la série originale portée par Charlotte Gainsbourg.

Tous les mardis à 19 h 00