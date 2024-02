Ciné Nui Spécial Argylle avec Henry Cavill

100% FENUA – Mardi 6 février à 19 h 00, retrouvez Ramzy Malouki pour un nouveau numéro de Ciné Nui.

Ramzy Malouki vous donne rendez-vous avec Henry Cavill, Dua Lipa et Sam Rockwell sur la première de leur thriller d’espionnage Argylle. Vous ferez aussi la rencontre des acteurs de Masters of the Air, la nouvelle série de Steven Spielberg et Tom Hanks. Le plus de la semaine : focus sur Sofia Vergara, qui s’est complètement métamorphosée pour incarner la baronne de la drogue colombienne Griselda.

Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00