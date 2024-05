Ciné Nui : sabre et épée

100% FENUA – Mardi 21 mai à 19 h 00, plongez dans l’univers glamour de Hollywood avec Ramzy Malouki et le magazine CINÉ NUI !

Le sabre et l’épée à la pointe du genre avec un Zoom sur les Maîtres d’Armes Hollywoodiens. Anthony de Longis, expert en chorégraphies de combats équestres, et Dan et Jan, qui forment acteurs et cascadeurs à leur Académie, sont à l’honneur dans le prochain Ciné Nui. Nous rencontrerons également Tony Swatton, surnommé le forgeron d’Hollywood, continue à fabriquer des répliques d’épées à l’ancienne.

Présenté par Ramzy Malouki

