Ciné Nui : Le Los Angeles de Tarantino

100% FENUA – Mardi 13 février à 19 h 00, retrouvez Ramzy Malouki pour un nouveau numéro de Ciné Nui.

Nous évoquerons l’histoire d’amour entre Tarantino et Los Angeles. De « Reservoir Dogs » à « Once upon a time in Hollywood », nous vous ferons découvrir ces décors naturels devenus célèbres grâce au réalisateur. Tarantino vu par ses acteurs, Michael Madsen, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, découvrez les images. Quand Hollywood rend hommage à Tarantino, l’enfant de Los Angeles : une statue de cire, une étoile et une rétrospective.

Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00