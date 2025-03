100% FENUA – Mardi 11 mars à 19 h 00, retrouvez Ramzy Malouki pour un nouveau numéro de CINÉ NUI.

A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, CINE NUI rend hommage à toutes ces femmes d’Hollywood, accomplies et déterminées, qui s’imposent et défient le patriarcat. A travers leur regard unique, elles ont redéfini les codes et transformé le paysage cinématographique.



Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00