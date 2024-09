Ciné Nui : Reagan / Beetlejuice Beetlejuice

100% FENUA – Mardi 17 septembre à 19 h 00, plongez dans l’univers glamour de Hollywood avec Ramzy Malouki et le magazine CINÉ NUI !

Cette semaine dans votre magazine, faites la rencontre exclusive avec Penelope Ann Miller qui interprète Nancy Reagan dans le biopic « Reagan« . L’actrice nous dévoile les coulisses de ce rôle emblématique et son expérience sur le tournage.

Kevin Feige, le maître d’œuvre derrière le succès des films de super-héros, est à l’honneur. Découvrez le parcours de ce producteur visionnaire, président de Marvel Films, qui a redéfini l’industrie du cinéma avec l’univers Marvel. Tim Burton brille à Hollywood : retour sur l’inauguration de son étoile sur le célèbre Walk of Fame. Les réactions du légendaire réalisateur de films fantastiques et gothiques à cette reconnaissance bien méritée. Enfin, découvrez les premiers pas de ces actrices et acteurs qui sont aujourd’hui de véritables Stars, mais qui ont tous commencé quelque part ! Ne manquez pas cette semaine passionnante dans Ciné Nui !

Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

