Ciné Nui : Nouvel an Chinois

100% FENUA – Mardi 11 février à 19 h 00, retrouvez Ramzy Malouki pour un nouveau numéro de CINÉ NUI.

À l’occasion du Nouvel An Chinois, CINE NUI rend hommage aux stars hollywoodiennes d’origine asiatique qui ont marqué l’histoire du cinéma. De Jackie Chan, maître des arts martiaux et icône de l’action, à Michelle Yeoh, première actrice asiatique sacrée aux Oscars, en passant par Ke Huy Quan, dont le retour triomphal a ému le monde, ces artistes ont brisé les barrières et prouvé que le talent n’a pas de frontières. À travers leurs parcours inspirants, ils ont ouvert la voie à une plus grande diversité à Hollywood. Ne manquez pas cette émission spéciale !



Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00