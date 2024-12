Ciné Nui : Noël

100% FENUA – Mardi 24 décembre à 19 h 00, plongez dans l’univers glamour de Hollywood avec Ramzy Malouki et le magazine Ciné Nui !

Spéciale Noël “Made in Californie” : Découvrez la magie des fêtes à Los Angeles avec un marché de Noël enchanteur, la cérémonie d’illumination du sapin géant et une patinoire éphémère au cœur de la ville. En bonus, un coup de projecteur sur Pamela Anderson, Lily-Rose Depp, et les plus gros flops de l’année au box-office.



Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00