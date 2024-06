Ciné Nui : Mathilde de Cagny, éducatrice canine

100% FENUA – Mardi 18 juin à 19 h 00, plongez dans l’univers glamour de Hollywood avec Ramzy Malouki et le magazine CINÉ NUI !

Dans le prochain numéro de Ciné Nui, plongez dans une rencontre exclusive avec Mathilde de Cagny, l’une des dresseuses de chiens les plus renommées. Avec plus de 30 ans de carrière au service du cinéma et des plus grands réalisateurs, de Martin Scorsese à Luc Besson, découvrez son portrait fascinant, son parcours exceptionnel et les histoires de ses chiens acteurs.

Également au programme : « The Bikeriders » de Jeff Nichols. Un film de motards empreint de l’esprit rebelle de « L’Équipée Sauvage », le classique hollywoodien avec Marlon Brando.

Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00