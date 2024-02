Ciné Nui : les sorties ciné de la semaine

100% FENUA – Mardi 20 février à 19 h 00, retrouvez Ramzy Malouki pour un nouveau numéro de Ciné Nui.

Ciné Nui met en lumière deux films actuellement en salle : « Sans Jamais nous connaître », mettant en vedette Andrew Scott, et « One Love », le biopic consacré à Bob Marley. Le plus de la semaine, découvrez en avant-première le nouveau film de Richard Linklater, « Hit Man », ainsi que « The Convert », qui marque le retour aux origines du réalisateur néo-zélandais Lee Tamahori.

Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00