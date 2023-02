Ciné Nui : les 25 ans de Titanic

100% FENUA – Mardi 14 février à 19 h 00, dans le prochain Ciné Nui nous allons célébrer les 25 ans de Titanic.

Souvenirs, souvenirs, avec le tapis rouge de la première, en 1997. James Cameron nous expliquera pourquoi Titanic reste à ce jour un phénomène. Nous vous présenterons l’autre facette du réalisateur, celle du militant engagé pour la protection de l’environnement. Autre militant pour l’environnement : Leonardo DiCaprio qui a une fondation à son nom et plusieurs documentaires. Enfin nous irons à la première de “Knock at the cabin”, actuellement dans les salles du Fenua.

Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00