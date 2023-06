Ciné Nui : les 100 ans de Warner Bros

100% FENUA – Mardi 12 juin à 19 h 00, retrouvez Ramzy Malouki pour un nouveau numéro de Ciné Nui !

Warner Bros et son fameux logo ont révolutionné le cinéma, grâce au parlant, grâce à la couleur, grâce à ses stars, dont les plus fidèles sont Clint Eastwood et George Clooney. Retour en images sur la Warner et ses franchises à succès : Matrix, le Seigneur des Anneaux, Harry Potter. Sans oublier sa filiale super-héros, DC Comics, avec la sortie en salles du très attendu « The Flash ».

Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00