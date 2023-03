100% FENUA – Mardi 14 mars à 19 h 00, retrouvez Ramzy Malouki pour un nouveau numéro de Ciné Nui !

Dans le prochain numéro de Ciné Nui, Ramzy nous propose une spéciale Best of des Oscars. Tapis rouges, meilleurs moments de la cérémonie et réactions des lauréats en salle de presse

Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00