Ciné Nui : le best of des Golden Globes

100% FENUA – Mardi 16 janvier à 19 h 00, retrouvez Ramzy Malouki pour un retour sur la cérémonie des Golden Globes

En exclusivité, revivez les meilleurs moments de la soirée des Golden Globes. Le tapis rouge entre passages éclairs et interviews. Nous aurons rendez-vous, entre autres, avec Justine Triet et son équipe. Nous verrons aussi des images du photocall, pour le plaisir des yeux. Retour sur le palmarès, avec le fameux duel Barbie-Oppenheimer et les réactions en salles de presse. Enfin, nous termineront avec des messages de stars qui rendent hommage aux Golden Globes, a travers ces moments inoubliables qui ont marqué l’histoire de cette cérémonie.

Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00