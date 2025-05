Ciné Nui : L’autre combat au cinéma

100% FENUA – Mardi 27 mai à 19 h 00, retrouvez Ramzy Malouki pour un nouveau numéro de CINÉ NUI.

Il a coaché Denzel Washington, Mark Wahlberg, Mickey Rourke et Will Smith. Cette semaine, Ciné Nui dresse le portrait de Freddie Roach, figure emblématique de la boxe pro, devenu l’entraîneur des plus grandes stars d’Hollywood depuis plus de 30 ans.

Découvrez aussi une facette plus intime du cinéma du combat, à travers des films d’auteur qui racontent la boxe autrement.

Et pour finir : du ring au grand écran, zoom sur deux ex-champions, Conor McGregor et Kali Reis, qui embrassent aujourd’hui une nouvelle carrière… au cinéma.

Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00