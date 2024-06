Ciné Nui : l’actu hollywoodienne

100% FENUA – Mardi 11 juin à 19 h 00, plongez dans l’univers glamour de Hollywood avec Ramzy Malouki et le magazine CINÉ NUI !

Dans le prochain épisode de Ciné Nui, découvrez le portrait d’Adil et Bilall, les cinéastes belges qui ont conquis Hollywood avec leur nouveau film « BAD BOYS: RIDE OR DIE » mettant en vedette Will Smith. Ensuite, nous présenterons le biopic « The Young Woman and the Sea » où Daisy Ridley incarne Trudy Ederle, la première femme à avoir traversé la Manche à la nage. Enfin, nous ferons un zoom sur Ingenuity Studios, une des boîtes d’effets spéciaux les plus en vogue à Hollywood, connus pour leur travail sur « A Star is Born » avec Lady Gaga et le nouveau thriller « Les Guetteurs » de Ishana Night Shyamalan.

Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00