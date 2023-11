Ciné Nui : la saga Rocky

100% FENUA – Mardi 28 novembre à 19 h 00, retrouvez Ramzy Malouki pour de nouvelles news depuis Hollywood

Un anniversaire pas comme les autres, celui de la plus célèbre saga sur la Boxe. ROCKY et son spin off CREED, sont les grandes stars du prochain Ciné Nui avec : Sylvester Stallone en tête à tête. Irwin Winkler, le producteur de la saga Rocky sera également avec nous. Nous irons aussi à la rencontre de Michael B. Jordan, devant et derrière les projets CREED, et en bonus ces personnages secondaires qui ont marqué la saga Rocky.

Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00