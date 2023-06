Ciné Nui : la diversité à l’honneur

100% FENUA – Mardi 20 juin à 19 h 00, retrouvez Ramzy Malouki pour un nouveau numéro de Ciné Nui !

Quand le cinéma célèbre la diversité et s’adapte à son époque en donnant un maximum de visibilité aux différentes cultures et origines. Carmen l’espagnole incarnée par une Latina, dirigée par le chorégraphe devenu réalisateur Benjamin Millepied. Patricia Chica, née au Salvador, élevée au Québec, nous offre un Montréal multi-ethnique. Nous vous présenterons Montréal Girls. Adèle Lim, co-scénariste de Crazy rich Asians nous embarque en Chine à la recherche de ses racines avec son casting 100 pour 100 asiatique, à travers la comédie Joyride. Plus : chevalier, le biopic sur Joseph Bologne de Saint-George, homme de couleur, escrimeur et musicien français, celèbre personnage sous Louis XV et Louis XVI.

Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

