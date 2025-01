Ciné Nui : L.A. en musique

100% FENUA – Mardi 28 janvier à 19 h 00, CINÉ NUI vous emmène au cœur du désert californien pour un spécial Palm Springs Confidentiel.

À l’occasion de la sortie de Better Man et Un Parfait Inconnu, le prochain CINÉ NUI vous embarque pour un voyage hollywoodien musical. Au programme : Timothée Chalamet dans la peau de Bob Dylan, Robbie Williams qui se confie sur le biopic retraçant sa vie, et une immersion dans les lieux mythiques de Los Angeles ayant inspiré des artistes légendaires. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de cinéma et de musique !



Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00