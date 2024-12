Ciné Nui : Hollywood et le Vatican

100% FENUA – Mardi 10 décembre à 19 h 00, plongez dans l’univers glamour de Hollywood avec Ramzy Malouki et le magazine Ciné Nui !

Dans le prochain Ciné Nui, à l’occasion de la sortie du film CONCLAVE, l’émission explore la relation intrigante entre le Vatican et Hollywood. Ce lien fascinant montre comment spiritualité et art du spectacle se croisent, influençant et nourrissant l’imaginaire collectif. Une plongée captivante au cœur de deux univers qui, bien que distincts, se rejoignent souvent pour raconter des histoires riches en symbolisme et en émotions.

Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00