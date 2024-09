100% FENUA – Mardi 24 septembre à 19 h 00, plongez dans l’univers glamour de Hollywood avec Ramzy Malouki et le magazine CINÉ NUI !

Le Canada fait son cinéma. CINÉ NUI est à Toronto et vous offre une plongée exclusive au cœur du plus grand festival d’Amérique du Nord, où se côtoient les talents, venus du monde entier. Tapis rouges, premières et visite des secrets cachés de la ville-Reine.

Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00