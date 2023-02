100% FENUA – Mardi 28 février à 19 h 00, retrouvez Ramzy Malouki pour un nouveau numéro de Ciné Nui !

Jane Fonda, Sharon Stone, Charlize Theron, Viola Davis. Ces stars, qui acceptent toutes leur âge, sont plus épanouies que jamais et ont brisé tous les clichés et stéréotypes. hommage aux femmes puissantes d’Hollywood.

