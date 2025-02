Ciné Nui en route vers les Oscars

100% FENUA – Mardi 25 février à 19 h 00, retrouvez Ramzy Malouki pour un nouveau numéro de CINÉ NUI.

Cette semaine, zoom sur Les DGA Awards, considérés comme le meilleur baromètre pour prédire l’Oscar de la mise en scène. Qui succédera aux précédents lauréats et s’imposera comme le grand favori des réalisateurs ? Puis nous irons à la rencontre de Sean Baker, le cinéaste en tête des pronostics, dont le travail passionne et bouscule le paysage du cinéma indépendant. Nous ferons un focus sur la catégorie animation et les prétendants à l’Oscar du meilleur film.





Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00