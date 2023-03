Ciné Nui : en route vers les Oscars

100% FENUA – Mardi 7 mars à 19 h 00, retrouvez Ramzy Malouki pour un nouveau numéro de Ciné Nui !

A quelques jours de la 95e célébration des Academy Awards, Ciné Nui vous propose un numéro spécial : analyses et prédictions. Au sommaire, zoom sur le grand favori “Everything Everywhere all at once” qui a déjà remporté de nombreux prix dans la course aux Oscars: le prix de la mise en scène remis par le syndicat des réalisateurs, celui de la meilleure actrice aux Golden Globes et aux SAG Awards, pour Michelle Yeoh. Et le prix du meilleur second rôle masculin pour KE HUY QUAN qui vise le grand Chelem.

Egalement présentes dans la course, les 2 actrices Jamie Lee Curtis et Stéphanie Hsu sont nommées dans la même catégorie “Best Supporting Actress”.

Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00