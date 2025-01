Ciné Nui : Best-of des Golden Globes

100% FENUA – Mardi 14 janvier à 19 h 00, Ciné Nui termine la série de magazines sur les Golden Globes avec les meilleurs moments de la célèbre cérémonie

Découvrez les moments forts de cet événement incontournable, qui réunit les plus grandes stars du cinéma et de la télévision sous les projecteurs. Revivez les instants marquants, des discours émouvants aux tenues glamour, en passant par les récompenses qui ont fait vibrer Hollywood.

Et ce n’est pas tout : focus sur la présence française aux Golden Globes, avec un éclairage sur les talents et productions qui ont marqué l’édition. Une immersion complète dans le prestige et l’effervescence de cette soirée mythique. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel !



Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00