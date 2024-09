Ciné Nui avec Dwayne Johnson

100% FENUA – Mardi 3 septembre à 19 h 00, plongez dans l’univers glamour de Hollywood avec Ramzy Malouki et le magazine CINÉ NUI !

Ciné Nui Fait sa rentrée avec la traditionnelle séance de Rattrapage. Au programme : Ramzy Malouki vous propose le décryptage du succès de Deadpool et Wolverine à travers le regard de Ryan Reynolds. Channing Tatum est la vedette de “Blink Twice”, nous serons sur la première. Le Plus de la semaine avec Moana 2. Découvrez un premier regard sur la suite de nos héros ma’ohi préférés avec Dwayne et Auli’i.

Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00