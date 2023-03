Chemins croisés : votre film de dimanche

FILM – Dimanche 25 mars à 19 h 40, il y aura de la romance dans l’air avec votre film adapté d’une oeuvre de Nicolas Sparks.

Réalisateur George TILLMAN Jr., avec Britt ROBERTSON | Scott EASTWOOD | Alan ALDA

Après de brillantes études, l’avenir de Sophia semble tout tracé, jusqu’à ce qu’elle rencontre Luke lors d’une compétition de rodéo. Ira Levinson, 90 ans, sait parfaitement ce que la vie peut réserver d’inattendu. Huit ans plus tôt, il a perdu sa femme et se rend à l’endroit où il lui avait offert la première peinture. Mais Ira perd le contrôle de sa voiture et ne doit la vie qu’à Luke et Sophia, qui le tirent des flammes. Lorsque Sophia rend visite au vieux monsieur à l’hôpital, elle propose de lui lire cette correspondance pour le réconforter. Au fil de sa lecture, la jeune fille découvre la vie d’Ira, et les nombreux points communs entre son histoire et celle qu’elle est en train de vivre avec Luke.

Chemins croisés est adapté de l’œuvre du même nom de Nicholas Sparks. Nombreux de ses romans ont été adaptés à l’écran notamment N’oublie jamais, Cher John, La dernière chanson, Une seconde chance.