Charlie’s Angels : votre film de dimanche

FILM – Dimanche 18 août à 19 h 35, soirée cinéma sur TNTV avec le film Charlie’s Angels

Film d’action réalisé par Elizabeth BANKS, avec Kristen STEWART, Naomi SCOTT, Ella BALINSKA. Ce reboot de la franchise culte met en scène trois nouvelles Drôles de dames.

Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la sécurité de leurs clients grâce à leurs compétences hors du commun. L’agence Townsend a maintenant étendu ses activités à l’international, avec les femmes les plus intelligentes, les plus téméraires et les mieux entraînées du monde entier – de multiples équipes de Charlie’s Angels affrontant les missions les plus périlleuses, chacune guidée par son propre Bosley.

Charlie’s Angels

Dimanche 18 août à 19 h 35