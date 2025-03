Charlie et ses drôles de dames : votre film de dimanche soir

FILM – Dimanche 16 mars à 19 h 25, soirée cinéma devant votre film « Charlie et ses drôles de dames »

Réalisateur McG, avec Cameron DIAZ | Lucy LIU | Drew BARRYMORE

Eric Knox a conçu un logiciel révolutionnaire qui, s’il tombait en de mauvaises mains, mettrait en danger la vie privée de tous ceux qui approchent un ordinateur. Lorsqu’il est enlevé, la présidente de Knox Technologies fait appel à Charlie et à ses trois jeunes détectives aussi sexy qu’intelligentes.

Natalie, Dylan et Alex s’intéressent d’abord à Roger Corwin, rival de Knox et propriétaire du plus grand réseau de télécommunications par satellite du monde. Pour infiltrer le cercle de ses proches, les trois jeunes femmes ne reculent devant rien.

Charlie’s Angels

