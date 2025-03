FILM – Dimanche 23 mars à 19 h 25, Charlie et ses drôles de dames reviennent pour le 2e volet de leurs aventures.

Réalisateur McG, avec Cameron DIAZ | Drew BARRYMORE | Lucy LIU

Lorsque les témoins protégés par le programme gouvernemental commencent à tomber comme des mouches, c’est que quelqu’un a mis la main sur deux anneaux qui, une fois rassemblés, révèlent la liste cryptée de ceux qui ont contribué à faire arrêter les plus grands criminels. Pour les récupérer, Charlie envoie ses trois armes secrètes. Tous les talents et le charme des trois demoiselles ne suffiront pas à percer le mystère. Elles vont devoir affronter une personne qui fut jadis dans leur camp. Et de son côté, Dylan va devoir faire face à un terrible secret qui met en péril la vie de ses deux amies…

Charlie et ses drôles de dames 2 – Les anges se déchaînent

Dimanche 23 mars à 19 h 25