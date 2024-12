Cendrillon, votre film de dimanche

FILM – Dimanche 15 décembre à 20 h 00, suivez les nouvelles aventures de Cendrilllon.

Cendrillon réinvente le conte classique avec une touche moderne et musicale. Cette nouvelle version suit Ella, une jeune femme talentueuse et ambitieuse qui rêve de devenir une créatrice de mode reconnue, malgré les obstacles imposés par sa belle-mère et ses demi-sœurs. Avec l’aide de sa Fab G, une marraine magique non conventionnelle, Ella saisit une chance inespérée de participer au bal royal, où elle espère non seulement rencontrer le prince, mais surtout faire connaître son talent. Porté par Camila Cabello dans le rôle principal, ce film mêle humour, romance et empowerment, tout en revisitant les codes du conte de fées.