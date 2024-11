Célébrons ensemble la journée internationale de l’enfant sur TNTV

EVENEMENT – Le mercredi 20 novembre 2024, TNTV honore sur son antenne les 35 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE).





Pour marquer le 35e anniversaire de la CIDE, ce traité historique de l’ONU consacré à la protection et aux droits des enfants, TNTV propose une programmation spéciale.

Manava à 17 h 00

L’émission du 20 novembre sera consacrée aux droits des enfants.

Te Ve’a à 18h00 et Le Journal de 18h30

La rédaction participera également à cette célébration à travers ses journaux d’information en tahitien et en français.

A fa’atura mai ! Respectez-moi !

A partir du 20 novembre, TNTV diffusera une série de programmes de sensibilisation produits par la société de production audiovisuelle DROLE DE ZEBRE, sous la houlette du Ministère des Solidarités en charge de la famille.

– 5 dessins animés (durée moyenne 1’30)

Ces programmes expliquent de manière simple des concepts complexes relatifs à la protection et aux droits des enfants. Le premier dessin animé sera diffusé le 20 novembre à 19 h 50.

– 20 entretiens ou témoignages (durée moyenne 1’30)

Des témoignages poignants qui mettent en lumière les défis rencontrés par les enfants. Qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes ayant bénéficié de la protection de l’enfance, ces récits délivrent des messages forts et percutants. Des entretiens avec des professionnels de la protection de l’enfance, tels que travailleurs sociaux, psychologues, gendarmes et bénévoles engagés, qui partagent leur quotidien et leurs expériences. Leur objectif : sensibiliser les parents et les familles à l’importance de protéger et soutenir les enfants.

19 h 55 : Le film Matilda

Rien ne rapproche Matilda de ses parents : eux sont d’affreux personnages, bêtes et méchants elle est une petite fille éveillée, curieuse et intelligente. A l’âge de 6 ans, elle est enfin envoyée à l’école. Là, elle découvre une institutrice qui lui donne l’attention qu’elle n’a pas chez elle.



Rejoignez-nous pour mettre à l’honneur les droits de l’enfant et réaffirmer notre engagement envers cette cause essentielle.

Mercredi 20 novembre : célébrons ensemble la journée internationale de l’enfant sur TNTV