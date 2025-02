Cat’s Eyes : 2 nouveaux épisodes

SÉRIE – Lundi 10 février à 19 h 20, suivez 2 nouveaux épisodes de la série inspirée du manga de Tsukasa Hojo.

Durrieux

Les Cat’s Eyes obtiennent des réponses sur ce qui est arrivé à leur père et partent à l’assaut d’un château du XVIIème siècle pour récupérer tous les tableaux censés avoir brûlé dans sa galerie douze ans plus tôt…



Heinz

Toujours dans le château de Dalembert, les Cat’s Eyes se retrouvent coincées entre l’odieux propriétaire et la police au moment où elles sont sur le point de découvrir enfin toute la vérité sur leur père…

Cat’s Eyes : votre série policière

Lundi 10 février à 19 h 20