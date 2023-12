100% FENUA – Dimanche 3 décembre à 19 h 45, à l’occasion de la journée mondiale des personnes handicapées, TNTV diffusera le magazine « Cap vers une société plus inclusive » produit par Arere Media et la cellule handicap de l’UPF

Ce dimanche, à l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées, TNTV vous propose de suivre le magazine « Cap vers une société plus inclusive ». Réalisé par Arere Média et la cellule handicap de l’Université de la Polynésie Française, ce programme va à la rencontre de personnes en situation de handicap qui nous décrirons leur quotidien et leur vision de la vie et de notre société. Le magazine essaiera de comprendre quels leviers peuvent permettre une meilleure inclusion des personnes porteuses de handicap dans notre société.