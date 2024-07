Camille & images rembobine l’année !

DIVERTISSEMENT – Vendredi 26 juillet à 19 h 30, Camille Combal vous invite à faire la fête dans un Camille & Images version prime-time.

Le temps d’une grande soirée diapo entre amis, Camille Combal, entouré de ses invités, vous fait revivre la saison de la télé, des plateformes et des réseaux sociaux à travers les images immanquables de l’année écoulée. Pour revivre et commenter les images qui vous ont marqué, Camille sera entouré d’Ahmed Sylla, Cristina Cordula, Hakim Jemili, Chantal Ladesou, Alice Pol, Elie Semoun et un Cornichon… A tout moment, n’importe qui peut débarquer sur le plateau ou sur les écrans de Camille & Images. Au programme : les vidéos de l’année les plus drôles, les pires archives et sketchs de nos invités, le best du net.