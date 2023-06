Camille & images, les 30 ans d’internet

DIVERTISSEMENT – Vendredi 2 juin à 19 h 35, Camille Combal vous convie tous à célébrer les 30 ans d’Internet.

Vous êtes attendus dans son célèbre vidéo-club « Camille & Images ». Ont déjà répondu présents : la Bande à Fifi (Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti, Reem Kherici), les youtubeurs Natoo et Just Riadh et les humoristes Florent Peyre, Ilyes Djadel et Sébastien Thoen.

Au programme : images devenues cultes, perles du Net qui ont marqué ces 30 dernières années, révélations et anecdotes sur nos invités. Tout est prévu pour que la fête soit réussie. Alors venez nombreux pour un prime-time festif et drôle !

Vendredi 2 juin à 19 h 35